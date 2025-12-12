Classé « Crit’Air 4 », le traîneau du Père Noël ne pourra pas circuler dans Paris. Il risque aussi de ne pas être le bienvenu dans les 77 communes de la ZFE et de priver de cadeaux des centaines de milliers de petits Franciliens. En cause notamment, l’âge du véhicule mais aussi les éructations et les flatulences des rennes jugées extrêmement polluantes. Face à la polémique, Anne Hidalgo a assumé sa décision : « On ne peut pas faire d’exception. Si le Père Noël est de bonne volonté, il pourra quand même faire sa tournée. » Puis d’ajouter : « Il lui suffit de déposer son traîneau en lointaine banlieue puis de prendre les transports. Avec le Grand Paris, rien de plus simple, c’est devenu une formalité. » Quand on lui fait remarquer qu’il sera chargé de nombreux paquets et que les métros et les RER sont souvent bondés, l’élue botte en touche : « Voyez ça avec Valérie Pécresse, c’est elle la présidente de région ! »

Des réactions contrastées

Cette annonce a provoqué un tollé dans les rangs de la droite, Laurent Wauquiez a dénoncé « un totalitarisme lunaire ». Quant à Jordan Bardella, il a fustigé « la gauche qui n’a décidément qu’une seule idée en tête : ruiner les rêves des enfants. » Plusieurs élus écologistes ont au contraire regretté que la mairie de Paris s’en tienne à des mesures d’écologie punitive et préfèreraient des méthodes incitatives pour que les cadeaux soient moins polluants et la hotte du Père Noël entièrement conçue avec des matières recyclables. De son côté, Manon Aubry (LFI) a déclaré : « Honorer le Père Noël, c’est tout simplement perpétuer le patriarcat mais aussi l’exploitation car les conditions de travail des nains confinent à l’esclavagisme. »

Quoi qu’il en soit, la mairie de Paris n’a pour l’instant pas l’intention d’infléchir sa position et compte même aller plus loin l’année prochaine en interdisant purement et simplement la venue du Père Noël pour combattre l’exploitation animale.

Crédits : Patrick Bertrand via GettyImages.