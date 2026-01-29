76 % des Français favorables à la création de wagons SNCF sans cadres sup en conf’ call

Comme chaque lundi matin, Hervé, cadre dans une entreprise de marketing digital, prend le train pour se rendre chez ses clients parisiens. Mais depuis aujourd’hui, les règles ont changé : depuis l’interdiction des conf’ call à bord, il doit désormais prendre place dans un wagon spécialement réservé aux cadres et autres dirigeants de start-up jugés trop bruyants. Une mesure discriminatoire selon Hervé qui déplore que la SNCF se soit pliée aux demandes d’à peine 3 voyageurs sur 4 “qui pourraient simplement sortir du wagon pour permettre à leur voisin de poursuivre sa visio sereinement”.

Avant cette mesure, le jeune cadre profitait de ses trajets en train pour faire ses brainsto’ en visio avec ses équipes. “Maintenant, entre un chef de projets qui révise sa prez’ PowerPoint et un CEO qui tente de joindre son client à Hong-Kong alors qu’on traverse la diagonale du vide, impossible de se concentrer”, se lamente Hervé, qui affirmait suivre des workshops sans écouteurs par pur altruisme. “Dommage que tout le monde n’apprécie pas à leur juste valeur les conseils en scalabilité des plus grands experts” regrette-t-il amèrement.

Afin d’exprimer leur mécontentement, des dizaines de cadres ont manifesté ce mercredi en piratant le WiFi du train Paris-Mâcon de 14h27. Une action coup de poing qui est malheureusement passée inaperçue, les passagers ayant l’habitude de bénéficier d’un réseau Edge sur cette ligne.

Refusant de céder à la pression, la SNCF poursuit ses mesures visant à améliorer le confort de tous les passagers et interdira bientôt les salades de thon et les frites au sein de ses rames.