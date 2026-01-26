Après les trains sans enfants, la SNCF renonce à lancer les trains sans retard

Selon une source interne, plusieurs prototypes auraient pourtant été testés ces dernières années, mais “à chaque fois, un incident technique, un bagage oublié ou un sanglier venait ruiner l’expérience”.

“Nous travaillons sur ce dossier depuis 40 ans et c’est la mort dans l’âme que nous abandonnons ce projet qui nous tenait à cœur”, a déclaré le PDG de la SNCF, visiblement ému, avant d’ajouter que “la ponctualité reste un objectif ambitieux, mais peut-être trop disruptif pour le rail français”.

D’après la direction, des réunions auraient même été organisées pour tenter de “redéfinir le concept du retard”, notamment en faisant démarrer les trains directement avec 25 minutes de décalage afin d’être à l’heure par rapport aux heures indiquées au moment de la réservation.

Un TGV-Kids au printemps

La SNCF assure cependant qu’elle ne renonce pas à innover et se tourne désormais vers des chantiers plus réalistes, alors qu’elle vient de lancer la classe OPTIMUM sans enfants. Pour garantir la tranquillité des voyageurs, le groupe va lancer au printemps l’offre “TGV KIDS”, avec des trains qui seront uniquement réservés aux enfants de moins de 12 ans, conducteur compris.

Crédits : Thierry Monasse via GettyImages.