Transports
Après les trains sans enfants, la SNCF renonce à lancer les trains sans retard
C’était une grande attente des usagers de la SNCF, mais le groupe ferroviaire a fait savoir qu’il renonçait finalement à lancer les “trains sans retard”, faute de faisabilité.
Selon une source interne, plusieurs prototypes auraient pourtant été testés ces dernières années, mais “à chaque fois, un incident technique, un bagage oublié ou un sanglier venait ruiner l’expérience”.
“Nous travaillons sur ce dossier depuis 40 ans et c’est la mort dans l’âme que nous abandonnons ce projet qui nous tenait à cœur”, a déclaré le PDG de la SNCF, visiblement ému, avant d’ajouter que “la ponctualité reste un objectif ambitieux, mais peut-être trop disruptif pour le rail français”.
D’après la direction, des réunions auraient même été organisées pour tenter de “redéfinir le concept du retard”, notamment en faisant démarrer les trains directement avec 25 minutes de décalage afin d’être à l’heure par rapport aux heures indiquées au moment de la réservation.
Un TGV-Kids au printemps
La SNCF assure cependant qu’elle ne renonce pas à innover et se tourne désormais vers des chantiers plus réalistes, alors qu’elle vient de lancer la classe OPTIMUM sans enfants. Pour garantir la tranquillité des voyageurs, le groupe va lancer au printemps l’offre “TGV KIDS”, avec des trains qui seront uniquement réservés aux enfants de moins de 12 ans, conducteur compris.
Crédits : Thierry Monasse via GettyImages.
Les plus consultés
-
SociétéIl y a 2 semaines
Au vu de l’actualité internationale, l’OMS déconseille vivement d’arrêter l’alcool en janvier
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Après les Trans Musicales, le RN propose de supprimer le café Arabica
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Déçu de ne pas avoir eu la fève dans la galette, Emmanuel Macron dissout à nouveau l’Assemblée nationale
-
FranceIl y a 2 semaines
Jean-Noël Barrot débute un nouveau mois sans charisme
-
SociétéIl y a 2 semaines
Des agriculteurs qui tentaient de rejoindre Paris font demi-tour après avoir croisé une boucherie végane et un bar à œufs
-
HoroscopeIl y a 2 semaines
Horoscope du 12 janvier 2026
-
MediasIl y a 2 semaines
Après sa condamnation, Jean-Marc Morandini promu directeur d’antenne de CNews
-
SociétéIl y a 2 semaines
Salon de l’Agriculture – Face à l’épidémie de dermatose nodulaire, les vaches seront remplacées par des moules