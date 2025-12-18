Il ne fait pas attention à l’espace entre le marchepied et le quai et meurt dévoré par un ours

C’est une scène d’horreur qu’ont connue ce lundi les usagers de la ligne B. Alors que Stéphane W., 27 ans, descend à la station Port Royal ses écouteurs sur les oreilles, il n’entend pas l’annonce de sécurité de la RATP enjoignant les voyageurs à faire attention à l’espace entre le marchepied et le quai. Une erreur fatale puisqu’une fois son pied posé hors du wagon, Stéphane se fait sauvagement attaquer par un grizzly de 300 kilos. Un incident classique qui a entraîné une perturbation du trafic pendant près de 20 minutes.

« Les usagers respectent de moins en moins les règles élémentaires de sécurité » commente Joris Benedetti, agent RATP. « Rien qu’hier, une passagère a laissé traîner ses doigts sur la porte du RER, et bah ça n’a pas loupé : elle s’est fait percuter par une charrue. » raconte-t-il en secouant la tête. « Jeudi, un homme a tenté de monter à bord d’un train pendant le signal sonore : il s’est fait fracasser le crâne par une noix de coco. Classique. » poursuit-il, désabusé. « Mais je crois que le pire, ça a été cet étudiant de 19 ans qui a tenté de frauder le métro en sautant le tourniquet et qui a été immédiatement piétiné par plus de 160 marathoniens. » ajoute-t-il en regardant dans le vague.

Face à la recrudescence des incidents de ce genre, le ministère des Transports vient de lancer une vaste campagne de prévention baptisée « Petites erreurs, grandes conséquences ». Une campagne jugée indispensable suite à l’augmentation de près de 38% des accidents de catapultes et d’attaques d’anguilles électriques sur le réseau parisien.

