Pour la première fois, un homme parvient à utiliser le mot “vapoter” tout en restant viril

En se levant ce matin-là, Maxime, 37 ans, agent immobilier à Poitiers, ne s’attendait certainement pas à vivre une journée comme celle-ci. “C’est sûr que je m’en souviendrai de ce jour-là ! Franchement, je ne sais même pas comment j’ai fait ! Si je devais le refaire, je ne suis vraiment pas sûr que j’y arriverais”. L’événement s’est produit lors d’une simple discussion avec un collègue devant leur agence Orpi Poitou, alors que Maxime était interrogé sur son rapport au tabac. Il a alors répondu “J’ai commencé à vapoter il y a 2 mois et honnêtement, la clope ne me manque pas”, sans perdre une once de virilité.

Une première dans le monde de la e-cigarette, que même les scientifiques ne parviennent pas à expliquer. “C’est la première fois qu’on voit ça dans le monde, si des passants n’avaient pas filmé la scène, on ne l’aurait jamais cru. Logiquement, dès qu’on prononce le terme vapoter et ses dérivés, on perd immédiatement tout charisme et toute virilité ! Surtout que généralement, le terme est accompagné d’une fumée odeur barbe à papa ou fraise des bois” nous explique un médecin, spécialiste du monde de la cigarette électronique.

Des exceptions qui confirment les règles

Cet évènement avec le terme “vapoter” n’est pas sans rappeler d’autres exceptions qui ne sont jamais reproduites. Cette histoire rappelle celle de l’homme qui a réussi à séduire une fille en la sifflant depuis sa voiture, la réunion en visio où personne n’a eu de problème technique, ou la personne qui a regardé une publicité en entier avant une vidéo Youtube, sans cliquer sur « ignorer l’annonce”.