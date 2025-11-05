Il passe un moment sympa chez Norauto

Il est 10 h ce matin quand, un dénommé Jean-Michel, est surpris en train de siffloter dans les allées du Norauto de Mérignac situé dans une zone industrielle. Pourtant à ce moment tout est réuni, pour que le client passe un très mauvais moment. “Il était face à un rayon éclairé au néon, présentant des produits d’entretien, avec des housses de sièges, tout ça évidemment dans une décoration impersonnelle, ET, bien entendu, avec de la mauvaise musique de fond” détaille Sylvain, lui-même vendeur au magasin.

Mais c’est bien le sourire aux lèvres que Jean-Michel arpente les allées, tout émerveillé par un rayon présentant les différentes peaux de chamois pour sécher sa voiture. C’est la sidération pour Sylvain qui assiste à la scène, impuissant. Après avoir repris ses esprits, le conseiller clientèle n’hésite pas une seconde et appelle la sécurité. “J’ai évidemment cru à un déséquilibré, un fou dangereux” témoigne t-il.

La sécurité plaque alors Jean-Michel au sol avant que la police ne prenne le relais pour le conduire en urgence dans un service d’évaluation psychiatrique. Après 48 heures de tests, d’entretien et d’observation, les médecins n’en croient pas leurs yeux. “Pas de prises de drogues, pas de signes de démence, pas de déficience intellectuelle, pas de psychoses, ni de troubles neurologiques. Aussi fou que cela puisse paraître, nous sommes arrivés à la conclusion improbable que cette personne passait effectivement un moment agréable chez Norauto. En 35 ans de métier, je n’ai jamais vu ça” nous explique le médecin pendant que Jean-Michel observe avec admiration le lino en plastique de l’hôpital.