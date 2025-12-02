La nouvelle ligne de TGV Lyon-Bordeaux ne passera pas par Lyon

La nouvelle ligne de TGV Lyon-Bordeaux fait décidément parler d’elle. Après que l’annonce de son ouverture, ce jeudi 27 novembre, a déclenché la colère des élus du Massif central découvrant que le train passerait par la région parisienne, ce sont cette fois les Lyonnais qui se sentent lésés. En effet, le train ne passera finalement pas par la capitale des Gaules et les voyageurs en partance de Lyon devront d’abord rallier Paris puis prendre le train en gare de Massy TGV pour aller à Bordeaux. Pour Stéphanie Picard, porte-parole du collectif des usagers du train Clermont-Paris, c’est « une insulte à la France des régions. Ce trajet ne bénéficie, comme d’habitude, qu’aux Parisiens. » Un habitant de Vénissieux ironise :« Je ne savais pas que Massy était dans la banlieue lyonnaise. » Jérôme Laffon, directeur Ouigo au sein de SNCF Voyageurs, défend le trajet proposé : « Le plus important pour nous était que le TGV passe par Saint-Pierre-des-Corps qui est une place forte d’Indre-et-Loire très prisée par les touristes, et qui ne compte pas moins de six immeubles labellisés « architecture contemporaine remarquable » ».

Un Ouigo ultraconfortable

Beaucoup avaient pensé que cette nouvelle ligne comblerait la fermeture, en 2014, de la ligne Intercités reliant Lyon à Bordeaux (Gironde), en passant par Limoges (Haute-Vienne), Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) et Saint-Étienne (Loire). Il n’en est rien, principalement pour des questions de coût. Mais Jérôme Laffon promet un « confort optimum » et de nouvelles commodités, notamment une friandise offerte au dixième trajet acheté mais aussi une prise gratuite à condition d’avoir une rallonge de 5 mètres.

A noter enfin que les trains n’arriveront pas tout à fait en gare de Bordeaux mais à Bergerac. Il suffira ensuite de prendre une navette gratuite pour arriver à destination en à peine une heure trente.

Photo : https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kabelleger