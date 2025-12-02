La RATP sort son calendrier de l’Avent contenant un problème technique par jour

“Pour célébrer comme il se doit ce mois de décembre 2025, la RATP va offrir à tous les usagers un problème technique par jour dans la pure tradition des fêtes de fin d’année” a annoncé ce matin le président de la RATP Jean Bassère, en dévoilant un gigantesque calendrier de l’avent à l’effigie du RER B. “Tenez, aujourd’hui nous sommes le 2 décembre et bien…HOP ! Pour cause de malaise voyageur, le trafic sera totalement interrompu entre Gare du Nord et Le Bourget jusqu’à 00h50” s’exclame-t-il tout sourire, avant d’aller annoncer la nouvelle au micro en prenant la voix du Père Noël.

Bien que la RATP ait souhaité garder le contenu de ce calendrier secret, ils ont néanmoins accepté à titre exceptionnel de nous en dire un peu plus. On retrouvera ainsi jour après jour 24 problèmes techniques tous plus créatifs et insolubles les uns que les autres tels qu’avarie matérielle, présence d’animaux sauvages sur les voies, dégradation de caténaires, déraillement d’un train, chutes de feuilles, chutes de neige ou encore le traditionnel mouvement social que les usagers auront le bonheur de retrouver comme chaque année derrière le 24 décembre.

Un petit geste ludique et garanti sans gaspillage puisqu’à l’image des chocolats, tous les problèmes non rencontrés par les usagers seront intégralement recyclés pour la période de Pâques.