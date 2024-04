JO – Valérie Pécresse conseille aux détenteurs de billets de partir aujourd’hui pour arriver à l’heure

Invitée sur BFM TV ce matin, Valérie Pécresse a tenu à rassurer tout le monde : « Les choses avancent comme prévu, il y a certes eu quelques difficultés liées aux transports en commun ces derniers mois mais c’est du passé, tout sera prêt pour les JO à condition que chacun prenne ses responsabilités et anticipe un peu. » Puis d’ajouter : « Pour être sûr d’arriver à l’heure pour les épreuves, mieux vaut que les détenteurs de billets partent aujourd’hui, cela leur permettra de profiter plus longtemps de la capitale ». Interrogée sur les risques de grève de la RATP ou de la SNCF, l’ex-candidate à la présidentielle s’est montrée formelle : « Je m’y engage : il n’y aura aucun blocage puisque les pistes cyclables seront ouvertes. »

Réponse à tout

Quant au risque d’engorgement aux abords des stades ou des gymnases, il est « nul et non avenu » selon la présidente de région puisque le métro « ne desservira que les portes et ne circulera pas dans le centre-ville de la capitale ». En ce qui concerne le risque terroriste, elle assure qu’il n’y a rien à craindre puisque plusieurs centaines de résidents d’EHPAD ont été recrutés comme agents de sécurité. Enfin, bien décidée à n’éluder aucune question, elle a également accepté de répondre aux inquiétudes sur la pollution de la Seine : « Ce n’est pas mon domaine, voyez avec Anne Hidalgo. »

Photo Capture YouTube