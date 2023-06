Retard – La roue des excuses de la RATP s’arrête sur “Malaise voyageur”

“On la tourne approximativement toutes les 5 minutes” nous explique Patrice, agent RATP, en pointant du doigt une immense roue à paillettes comprenant les catégories “Avarie matérielle”, “Colis suspect”, “Personnes sur les voies” ou encore “Mouvement social”. “Ça nous permet de savoir rapidement l’excuse qu’on va donner au micro et sur les écrans” poursuit-il avant de tirer à la carabine sur un ballon pour connaître la couleur de la ligne concernée.

Ce matin à 8h22, pas de chance : “Malaise voyageur / Sur la ligne 7”. Une mauvaise nouvelle pour les usagers mais surtout pour Patrice. “J’avais parié sur “Bagage abandonné en Gare du Bourget” s’écrie-t-il en jetant de rage son portefeuille contre le mur. “Ça commence à me coûter cher cette histoire, mais je vais me refaire ! Je vais me refaire !” répète-t-il en lâchant un billet de 100 euros dans la tirelire du local.

Face aux plaintes régulières des voyageurs et aux retards récurrents, la RATP a réagi immédiatement en s’engageant solennellement à « trouver de nouvelles excuses ». Pierrick Grenet, chef du service « Recherche et Développement », travaillerait ainsi activement sur une toute nouvelle roue. Un projet dont il devrait prochainement nous toucher quelques mots, dès qu’il aura réussi à sortir de la ligne 4, fortement perturbée après une « chute de mammifère marin sur les voies » et la « présence d’un yaourt aux figues en gare de Bagneux ».

