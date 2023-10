EasyJet – Les pilotes débutants autorisés à mettre des petites roues

C’est une mesure qui va en rassurer plus d’un. Tous les avions de la compagnie EasyJet seront désormais équipés de 2 petites roues de vélo sur le train d’atterrissage arrière afin d’aider les pilotes à rester stables pendant le décollage et l’atterrissage. “Vu nos tarifs, nous sommes obligés de prendre des pilotes peu expérimentés, voire des stagiaires” explique Johan Lundgren, PDG d’EasyJet. “Grâce à cette mesure, ils pourront enfin déplacer les 430 tonnes de la carlingue sans se planter dans le décor” poursuit-il. “Une fois suffisamment à l’aise avec le concept de pilotage, on leur retirera les roulettes petit à petit jusqu’à ce qu’ils arrivent à se poser tout seul” conclut-il, avant d’ajouter “Il risque d’y avoir quelques ratés, quelques sorties de route, quelques bobos, mais, eh, c’est comme ça qu’on apprend !”

En plus des petites roues, d’autres éléments viendront renforcer la sécurité des passagers tels que la distribution de casques de vélo Décathlon pour réduire les risques en cas de crash ou encore l’installation d’une petite sonnette dans le cockpit pour que les pilotes puissent avertir les autres Airbus d’un risque de collision. Un dispositif certes sommaire mais qui semble plaire aux usagers : “C’est toujours rassurant de se savoir protégé” nous confie par exemple Romain, 25 ans, avant de poser sa valise dans un petit panier en osier situé à l’avant de l’appareil.

Une mesure forte qui semble d’ailleurs en inspirer plus d’un puisque les croisières Concordia viennent d’annoncer qu’elles réfléchissaient activement à accrocher des brassards à leurs paquebots afin de les aider à flotter.