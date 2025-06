Aviation – Pour être sûres d’être écoutées, les consignes de sécurité seront désormais données pendant les crashs

“Selon une étude, seuls 8% des passagers prêtent attention aux démonstrations des hôtesses de l’air lorsque le vol se passe bien, alors que ce chiffre monte miraculeusement à 100% lorsque l’avion se crashe” explique Arnold Louvier, pilote senior chez Boeing. “Voilà pourquoi, en cas de dépressurisation, des hôtesses de l’air tomberont désormais devant chaque passager pour s’empresser de leur expliquer comment tenter de survivre.” poursuit-il. “Voilà. Je vous remercie tous d’avoir été aussi attentifs à mes explications » conclut-il, avant que son avion ne se crashe violemment dans un ravin.

Un changement radical qui entraîne avec lui quelques ajustements. Chaque hôtesse de l’air hurlera désormais les consignes dans un mégaphone pour couvrir les hurlements des passagers et les bruits d’explosion des moteurs. De plus, un gameplay du jeu “Only Up” ou “Fortnite” sera projeté à l’intérieur de la carlingue afin d’aider les passagers à ne pas décrocher pendant le briefing. Enfin, les issues de secours seront désormais intégralement recouvertes de kérosène afin de s’embraser lors de l’explosion de l’appareil et permettre à tous les passagers de mieux s’y repérer.

De nouvelles mesures qui impacteront également les modèles économiques des compagnies aériennes puisque, moyennant un supplément de 30 euros, les passagers les plus fortunés pourront bénéficier de consignes comportant moins de mots afin de savoir avant tous les autres quel comportement adopter en cas de crash.