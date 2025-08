L’homme qui pensait savoir faire atterrir un avion rate son créneau sur un parking de supermarché

Énorme déception pour Mickaël Legret, 34 ans, qui affirmait depuis plusieurs semaines à sa compagne qu’il poserait sans souci un avion de ligne en cas d’urgence. Il a finalement percuté une rangée de caddies en tentant un simple créneau sur le parking de l’Intermarché de Plouay avec son Renault Kangoo.

« Mon approche était bonne, j’avais le bon angle, mais il y avait du vent latéral que je n’ai pas su anticiper. Et j’ai peut-être un peu surestimé mon rayon de braquage », a-t-il analysé, visiblement marqué, mais encore dans le déni. Julia, sa compagne, est plus radicale : « Il a juste foiré son créneau entre une Kangoo et une Clio en tenant le volant à une main comme un gros kéké, ça ne m’étonne pas de lui »

Malgré l’incident, Mickaël reste persuadé de rester l’homme de la situation s’il fallait poser un A320 en urgence, avant de renchérir : « Franchement, je pourrais aussi désamorcer une bombe si on avait besoin de moi. J’ai encore quelques restes de l’époque où je regardais 24 heures chrono ».