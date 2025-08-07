Au delà du Périphérique
«Ça va la longueur ?» par Isaac, circonciseur
Isaac Eshkol, circonciseur-visagiste, a bien voulu nous ouvrir les portes de son salon pas comme les autres. Reportage.
C’est une reconversion peu banale qu’a suivi Isaac Eshkol pendant près de 18 mois. Ancien coiffeur chez Jean-Louis David, ce quadragénaire touche-à-tout vient aujourd’hui de réaliser son rêve en ouvrant le tout premier salon de circonciseur-visagiste de Paris. Un espace cozy et feutré au nom évocateur : “Mazel’Tif”. “Chacun mérite de repartir avec une circoncision en accord avec son beau visage” s’exclame-t-il des étoiles plein les yeux avant de donner le choix à un client entre ciseaux et tondeuse.
6 mois seulement après son ouverture, les avis sont déjà dithyrambiques. “Isaac m’a dit que mon menton était ovale et que pour aller avec, il me conseillait plutôt une coupe mi-longue, en biseau, avec une mise en plis sur les côtés et un balayage couleur chair” raconte Bachir, un client, visiblement conquis. “Maintenant mon sexe ressemble à Jean-Michel Blanquer. C’est une merveille” poursuit-il avec fierté en se mirant dans la glace. Même son de cloche du côté de Patrice, 32 ans : “Seulement 18€ la coupe, quelle aubaine !” exulte-t-il ravi. Puis d’ajouter : “Sans compter que grâce aux 60 magazines laissés à disposition, j’ai pu trouver la circoncision qui collait exactement à mon humeur. Quand mes amis vont découvrir que j’ai exactement la même que Dany Boon, ils vont être verts !”
Un business florissant qui fait le bonheur des petits comme des grands, à commencer par Isaac. Entre kits de soins citronnelle-menthe poivrée, taille-prépuces de poche en inox et masques repigmentants, rien ne semble échapper à ce formidable entrepreneur, ou presque. “J’ai créé une carte de fidélité offrant 8% de réduction au bout du 10ème tampon mais pour le moment, je vous avoue qu’aucun de mes clients n’a décidé de revenir” confie-t-il visiblement déçu, avant de s’en aller les bras ballants poser deux bigoudis sur une verge.
