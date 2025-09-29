Après le bus de la RATP, un SDF vole un avion d’Air France

Profitant de la pause cigarette des pilotes et du personnel de bord, Denis H., un SDF de 49 ans, s’est introduit à l’intérieur du cockpit et a pu faire décoller l’avion d’Air France. Étonnement, il a respecté la procédure de décollage en tous points, et s’est même adressé aux passagers dans un anglais approximatif, avant de procéder au décollage de l’appareil.

Plus de peur que de mal

Le vol, initialement prévu de Roissy-Charles de Gaulle à New York, a été écourté et s’est arrêté à Beauvais, où les passagers ont pu descendre et être pris en charge par le personnel de l’aéroport. Interrogé sur son geste, Denis s’est expliqué : « J’ai toujours voulu être pilote, alors quand j’ai vu qu’ils avaient laissé les clés sur le contact, j’ai foncé. Mais au bout de 5 minutes, je me suis rendu compte que j’avais oublié d’acheter des clopes… Alors je me suis dit qu’on pouvait faire un crochet à Beauvais ».

Une arrestation qui tourne mal

Immédiatement arrêté et conduit au poste de police, Denis aurait profité de la pause cigarette des gardiens de la paix pour se glisser à l’avant de la voiture et s’enfuir avec le véhicule de police. Il est aujourd’hui introuvable, mais aurait, selon plusieurs témoins, pris le contrôle d’un drone russe qui survolait le Danemark. Affaire à suivre.