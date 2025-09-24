Cyberattaque dans un aéroport : plus de 145 vols EasyJet arrivent à l’heure

La cyberattaque qui a touché plusieurs aéroports en Europe ces derniers jours continue de faire d’immenses dégâts aujourd’hui, avec notamment l’arrivée à l’heure de plus 145 vols de la compagnie Easy Jet. Une situation extrêmement délicate comme nous l’explique le responsable de la communication de la compagnie aérienne : “Nous avons été victimes d’un acte de malveillance et nous en subissons les conséquences encore chaque jour. Habituellement, nos vols partent en moyenne avec 3 heures de retard, et même plutôt 5 heures en fin de journée. Les passagers n’arrivent jamais à l’heure prévue initialement car ils connaissent notre méthode de fonctionnement habituelle. Mais là, si on continue d’être à l’heure, c’est sûr que des vols vont partir à vide!”.

Au-delà des horaires des vols qui ont totalement été chamboulés, la cyberattaque a eu également des conséquences sur certains tarifs de la compagnie : “les prix sur notre site web, et même en vol ont été totalement modifiés. On se retrouve avec un tarif de seulement 39€ pour choisir sa place, un bagage supplémentaire pour à peine 99€ et la bouteille d’eau pendant le vol à seulement 8€. Si on continue à devoir appliquer des tarifs si bas à cause de cette satanée cyberattaque, on va être obligés de mettre la clé sous la porte” déclare un porte-parole d’EasyJet.

Une cyberattaque qui en rappelle une autre…

Bien que l’origine de la cyberattaque n’ait pas été dévoilée, un autre cas remontant à l’été dernier laisse penser aux enquêteurs qu’il pourrait s’agir du même groupe terroriste, comme nous le déclare un officier en charge de la cybercriminalité : “Dans la façon de procéder, et surtout dans le genre des nuisances causées par ce hacking, nous pensons qu’il pourrait s’agir du groupe qui a terrorisé Paris l’année dernière en piratant la RATP, ce qui a eu pour conséquence dramatique de n’avoir aucun incident sur aucune ligne de métro pendant presque vingt minutes.”.