Un enfant qui remontait le toboggan à l’envers gêne l’évacuation d’urgence d’un Boeing

Il est 9h30 lorsqu’un Boeing 737 en partance de Singapour atterrit en urgence et en feu sur le tarmac de l’aéroport Roissy – Charles de Gaulle. En cause, l’explosion d’un réacteur en plein vol après avoir violemment percuté un goéland. Une situation dramatique gérée de main de maître par le personnel navigant qui demande aussitôt aux passagers de descendre via le toboggan gonflable préalablement déroulé. Un protocole appliqué à la lettre qui aurait pu bien se passer s’il n’avait pas été profondément perturbé par Léo, 4 ans et demi qui, à peine descendu de l’appareil, s’amuse immédiatement à remonter le toboggan à l’envers.

« Il montait, il redescendait, il montait, il redescendait, c’était interminable » explique Mercedes, une passagère, une veine battant sur son front. Son père, descendu de l’appareil, essaie tant bien que mal de l’attirer jusqu’à lui en agitant des Doo-Wap, des Petits Pimousses et même la Switch 2 avec le jeu Donkey Kong Bananza. Rien n’y fait. Au total, ce sont près de 2h30 que les passagers attendront que le jeune garçon arrête de remonter sans arrêt avant de finalement jeter l’éponge et de descendre tous en même temps en le fauchant d’un coup sec.

Admis en urgence à l’hôpital Béclère pour 46 fractures, les jours du jeune garçon ne sont aujourd’hui plus en danger. Suite à cet incident, Boeing a de son côté décidé de réagir en annonçant que pour des raisons de sécurité, chaque enfant devra désormais voyager dans la soute.