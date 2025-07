Après 30 ans de bons et loyaux services, la gêne occasionnée licenciée par la SNCF

Tout usager de la SNCF a déjà eu l’occasion d’entendre cette fameuse phrase à de multiples reprises : « Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. » Celle-ci appartient désormais au passé car la SNCF a décidé de congédier ladite gêne. Pour son président, Jean-Pierre Farandou, cela s’inscrit dans « une stratégie globale d’autonomisation progressive de la compagnie et de responsabilisation accompagnée du client dans une démarche win-win. » Les usagers interrogés sont plus sceptiques. Pour Michel, 57 ans, « il s’agit d’essayer de faire oublier tous les problèmes mais ce n’est pas parce qu’on ne prononce plus le nom de gêne occasionnée qu’il n’y en aura plus. » « C’est de la gêne washing » renchérit un militant SUD Rail. La SNCF tenterait-elle ainsi d’atténuer les problèmes, notamment ses retards répétés ? Elle a en tout cas annoncé à terme vouloir également licencier l’absence de signalisation et la rupture de caténaire.

De nombreux changements

Certaines annonces en gare seront aussi modifiées dès la rentrée, a fait savoir le président, Jean-Pierre Farandou. Ainsi, on ne parlera plus de « difficultés lors de l’acheminement du personnel » mais de « non-alignement du métavers ». De même, l’expression « accident grave de personne » sera remplacée par « léger incident humain indépendant de notre volonté ». De son côté, la gêne occasionnée a fait savoir qu’elle ne comptait pas en rester là. Par le biais de son avocat, elle a annoncé vouloir traîner la SNCF devant les prud’hommes, ajoutant qu’elle avait « pas mal de dossiers en sa possession. »

Ce n’est pas la première fois qu’une compagnie de transports licencie une expression culte. En 2024, déjà, quelques mois avant le début des Jeux, la RATP avait annoncé le licenciement des colis suspects et de la présence de pickpockets en gare.