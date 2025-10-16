Transports
Depuis plus de trente ans, les stewards dansaient la Macarena au lieu de donner les consignes de sécurité
Après plus de cinq ans d’enquête au cœur de différentes compagnies aériennes, nous sommes désormais en mesure d’affirmer que les fameuses consignes de sécurité ne sont, en réalité, qu’une Macarena.
Erwan, steward chez Ryanair, a été le premier à prendre la parole sur le sujet. « Voir tous ces gens nous regarder, persuadés qu’on leur montrait les gestes qui sauvent alors qu’on dansait la Macarena… c’était trop pour moi, il fallait que ça sorte ». Seloin lui, tout a commencé dans les années 90, alors que de nombreux stewards se plaignaient d’être ignorés par les passagers pendant la démonstration. L’un d’eux aurait alors suggéré de danser la Macarena, “puisque de toute façon personne ne verrait la différence”.
Depuis, la pratique se serait généralisée. Il existerait même des variantes : sur les vols long-courriers, certains personnels navigants auraient introduit le Madison, voire la Danse des canards pour les passagers de classe économique. Selon nos informations, l’OACI (Organisation de l’aviation civile internationale) envisagerait désormais d’officialiser la Macarena comme consigne de sécurité mondiale puisque de toute façon quasiment personne ne survit à un crash d’avion
