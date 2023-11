Elle parvient enfin à adopter un mode de vie sans voiture en utilisant celle des autres

Un changement radical mais nécessaire. Par ces mot, Louise décrit son passage nouveau mode de vie plus en accord avec les valeurs de protection de l’environnement. Cadre dans la grande distribution, la jeune femme a décidé de définitivement se passer de véhicule personnel.



Louise affirme être parvenue progressivement à adopter ce nouveau mode de vie sans voiture. « Les premières semaines, j’ai réussi à convaincre mon meilleur ami de venir me chercher quand j’avais besoin de me déplacer ». Une solution provisoire qui peine à s’installer dans le temps, son meilleur ami restant, selon Louise « très peu concerné par la cause écologiste, ce gros bâtard ».



Peu de temps après, Louise parvient à convaincre ses voisins de lui prêter régulièrement leur voiture, un SUV de 2020. « Des gens qui ont vraiment le sens de l’écologie. Grâce à eux, j’ai pu continuer à me déplacer sans émettre le moindre gramme de CO2. C’est du win-win, car en me prêtant leur véhicule, ils adoptent eux aussi un mode de vie sans voiture ».



Mais c’est en regardant des tutos sur Youtube pour apprendre à fracturer une vitre de portière et à démarrer une voiture sans clé que Louise a pu définitivement ranger son véhicule au garage. « C’était certes un peu risqué. Mais si c’est pour préparer un monde meilleur pour mes enfants, le jeu en vaut la chandelle » , a-t-elle expliqué depuis le parloir de sa prison.

Sur sa lancée, Louise explique réfléchir à un moyen de se passer de viande en se faisant inviter dans des restaurants végétariens dès sa sortie de prison.