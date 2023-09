Inflation – Où revendre sa voiture pour s’acheter de l’essence ?

“Car-Cash”, c’est le nom de la plateforme mise en place par le gouvernement pour compenser la forte hausse des prix de l’essence et du diesel. Une solution innovante qui devrait “redonner un peu d’oxygène au porte-monnaie des français”. “Le principe est très simple” détaille enjoué le ministre de l’économie Bruno Lemaire lors d’une conférence de presse. “Ici, on entre le modèle de sa voiture, son ancienneté et son kilométrage, et hop vous vous en débarrassez en quelques clics avant de recevoir sa valeur en carburant de votre choix. C’est simple comme bonjour !” conclut-il sous les applaudissements nourris des journalistes.

Maxime, 32 ans, a eu la chance de tester en avant-première la dite-plateforme et il est déjà conquis. “J’avais une Kia Picanto Motion à 13 000 balles.” raconte-t-il. “J’en avais vraiment besoin pour aller travailler mais vu les prix à la pompe aujourd’hui, ça devenait vraiment compliqué pour mon portefeuille. Et puis, grâce à “Car-Cash”, j’ai pu m’en débarrasser en 2 clics avant de recevoir un demi-seau de sans-plomb 95 par la poste. Bon, c’est sûr que j’ai plus ma voiture mais j’ai pu revendre ce demi-plein sur le darkweb pour m’offrir un pass Navigo 5 zones. Merci Macron !”

Une initiative intelligente et surtout écologique puisque tous les véhicules vendus sur cette plateforme seront immédiatement compactés, broyés puis recyclés en jets privés pour les dirigeants de TotalEnergies. Le gouvernement, quand à lui, s’est engagé à poursuivre sa lutte contre l’inflation en sortant prochainement une nouvelle mise à jour permettant aux personnes dans le besoin de vendre l’intégralité de leurs organes contre un sandwich blanc de dinde – gouda – tomates fraiches et une bouteille de Badoit rouge (75cl).