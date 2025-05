Pour financer le budget 2026, la devise de la France devient “Liberté – Égalité – NordVPN”

Dans un entretien publié ce samedi 3 Mai, le premier ministre François Bayrou a dévoilé une mesure exceptionnelle chargée de financer en un temps record le budget 2026. “Le sponsoring a toujours permis de faire vivre les petites structures : PlayStation, Cassegrain, Burger King… Mmmmh Burger King… Voilà pourquoi, à partir du lundi 5 mai 2025, la devise de la France changera pour devenir “Liberté – Égalité – NordVPN”. Une transformation radicale qu’il souhaite néanmoins préciser : “Cette nouvelle devise sera faite gravée sur tous les édifices publics tels que les mairies, les écoles, ainsi que sur les timbres, les sites internets gouvernementaux et les monuments aux morts” conclut-il, avant de partager le code promo FRANCOIS2027 donnant accès à plus de 3 mois d’essai gratuits.

Une première mesure forte qui sera accompagnée d’une seconde puisque la Marseillaise verra ses paroles intégralement modifiées pour y intégrer plusieurs autres sponsors. Parmi les ajouts, on retiendra entre autres les vers « L’étendard levé est sanglant ? Vanish, et les taches s’évanouissent ! », « Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats ? Non ? La solution : Audu bien entendu ! » ou encore « Formez vos bataillons, avec Studi, numéro 1 de la formation en ligne ».

Des placements de produits astucieux qui devraient permettre à la France de récupérer 40 milliards d’euros en l’espace de 6 mois. De son côté, Marianne intégrera également ce nouveau plan de relance en étant désormais représentée avec une doudoune Kiabi, un bonnet phrygien Patagonia et des AirPods Pro 2.

Crédits photos :Javier Ghersi