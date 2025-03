À 91 ans, il rembourse enfin son prêt étudiant

60 000 euros, c’est le montant du prêt étudiant contracté par Philippe pour venir à bout de ses études de psychologie, il y a…très longtemps. « Je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, plaisante-t-il. Mais je n’ai aucun regret. Les études de psychologie m’ont ouvert l’esprit à défaut de m’aider à trouver un boulot. » Le nonagénaire se dit « reconnaissant » que les organismes bancaires aient accepté de prolonger son prêt au fil du temps en raison de ses revenus modestes : « Au total, je n’aurai payé que trois fois le prix du prêt en intérêts » se réjouit-il avant de conclure : « Désormais, à moi la belle vie ! A moi les belles femmes et les soirées boîte et casino ! »

Flamber sans vriller

Philippe précise : « Avec ma petite retraite de 1012 euros, ne plus payer 300 euros par mois, c’est une énorme différence. J’ai prévu de flamber un peu mais j’espère que je ne vais pas “vriller”. » Interrogés, ses enfants se montrent moins enthousiastes et espèrent que Philippe « mettra un peu de côté pour son enterrement » car ils ne s’imaginent pas participer en raison notamment de dettes importantes dues à « un mauvais investissement dans les NFT. » Cette belle histoire n’est pas sans rappeler celle de Patrick, 88 ans, qui, en 2022, avait décidé pour la première fois de sa vie de se désinscrire des sites de rencontre pour trouver une femme sérieuse et fonder une famille.

Crédits photo :Lucy Lambriex