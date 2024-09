LCL lance un prêt “Étudiant +” pour aider les étudiants à rembourser leur prêt étudiant

C’est une offre qui va faire des envieux. LCL vient de lancer aujourd’hui son tout nouveau prêt “Étudiant +” : un crédit unique permettant aux étudiants de rembourser l’intégralité de leur prêt étudiant d’un seul coup en en prenant un deuxième. “On sait bien que devoir régler plusieurs milliers d’euros est une tâche délicate et stressante. Voilà pourquoi, avec notre prêt “Étudiant +”, chaque étudiant pourra directement nous emprunter la somme qu’il doit nous restituer, et ainsi s’acquitter immédiatement de ses dettes en attendant de nous rembourser la suivante” a expliqué Serge Magdeleine, PDG de LCL, lors d’une assemblée bancaire, sous les applaudissements des spectateurs.

Clément, 23 ans, a pu bénéficier de ce tout nouveau prêt et il est déjà conquis. “Pour intégrer mon école de graphisme à 7 000 € l’année, il me fallait 21 000€. C’est une somme. J’ai donc souscrit à un prêt étudiant chez LCL. 21 000€ à rembourser sur 3 ans. C’est une somme. Heureusement, grâce au nouveau prêt “Étudiant +”, LCL m’a immédiatement prêté 21 000€ qui m’ont permis de rembourser mon prêt étudiant classique en m’endettant sur 3 ans.” explique-t-il tout enjoué. “Ahhh y’a pas à dire, une banque qui comprend les besoins de ses clients ça change tout” poursuit-il avant de partir postuler chez Burger King, Zara et La Mie Câline en parallèle de ses études pour rembourser ladite somme.

Un coup de pouce futé et astucieux qui semble être le début d’une longue série puisque pour aider un peu plus les étudiants, LCL vient d’annoncer réfléchir à la sortie d’un prêt “Etudiant Gold” permettant d’aider les emprunteurs à rembourser rapidement leur prêt “Étudiant +”.