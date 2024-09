Écologie – À partir du 15 septembre, les restaurants remplaceront leur papier toilette par un QR Code

Afin d’économiser davantage de papier, tous les restaurateurs devront remplacer leur papier toilette par un QR Code à partir du 15 septembre. Une mesure déjà appliquée en avant-première par Baptiste, chef du restaurant “Le groin qui miaule” au Puy-en-Velay. “Le principe est extrêmement simple : une fois votre affaire terminée, il vous suffit de scanner avec votre téléphone le QR Code accroché sur le mur pour télécharger immédiatement l’application “e-flush” afin de vous essuyer virtuellement, puis de vous laver virtuellement les mains en téléchargeant “Washy”” explique-t-il tout sourire. “C’est simple, rapide, et écologique” ajoute-t-il malicieusement avant de traverser la salle parfaitement vide de son restaurant, se poser mollement derrière le bar, puis regarder sa montre.

“Cette mesure n’est que la première d’une longue lignée” a annoncé le ministre de la transition écologique Dominique Faure. “Il y aura très bientôt des QR Codes pour toutes les tâches essentielles de la restauration : demander la note, laisser un pourboire, renvoyer un plat, mais également pour demander au serveur de venir vous parler comme à un clébard avant de vous jeter au visage une blanquette filandreuse et un café froid à 10 € en terrasse.” explique-t-il avant d’ajouter “Eh oui ! La technologie c’est bien mais il ne faut pas non plus oublier l’humain.”

Un changement qui semble ne pas plaire à tout le monde puisqu’une pétition intitulée “NON À LA SUR-MODERNISATION” vient d’être publiée sur le site change.org. Une pétition qui pourrait bien devenir un obstacle majeur pour cette loi, dès que les signataires auront enfin réussi à scanner le QR Code nécessaire pour pouvoir la signer.