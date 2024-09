Les cagnottes d’anniversaire en ligne officiellement reconnues comme “tentatives d’extorsion en bande organisée”

“Hello, pour l’anniversaire de Guillaume, on aimerait lui offrir un nouvel iPad, je vous mets le lien de la cagnotte !”, c’est par ce genre de message que commençaient généralement ces tentatives d’extorsion. Si cela peut paraître dérisoire au premier abord, il faut savoir que cela ne s’arrêtait pas là. On recevait généralement 3 jours plus tard un message du type “Kikou ! Je me permets de vous relancer pour la cagnotte, ça serait cool qu’on puisse tout avoir avant ce week-end, car je compte aller acheter l’iPad samedi…”. Puis peu de temps après : “Ceux qui ne donnent pas dans les 24 heures sont des puceaux…”.

Entre 4 et 5 cagnottes certains mois

D’après Léon Kacew, psychologue clinicien, ce procédé de manipulation est le même que ceux utilisés par les gourous dans les mouvements sectaires : “En répétant la demande, de façon de plus en plus insistante, et en mettant en compétition les donateurs, on crée un sentiment de culpabilité et de perte d’estime de soi. Dans l’exemple précédent, le terme puceau est utilisé de manière humiliante, alors qu’il n’y a pas de honte… Hein c’est vrai ? De toute façon moi je ne le suis pas, demande à mes potes si je suis puceau !”.

C’est à la suite de nombreuses plaintes que l’Etat a décidé de prendre des mesures : “Je me suis retrouvé à donner 30 euros pour un casque VR pour un collègue que j’ai croisé qu’une semaine. Ce n’est pas gérable !” a déclaré l’un des plaignants. Après les cagnottes d’anniversaire, le gouvernement souhaiterait s’attaquer prochainement à d’autres cibles : “La suite, c’est de faire interdire les cagnottes pour financer des podcasts sur l’estime de soi et celles pour financer le pilote d’une websérie humoristique qui se passe dans une coloc” a déclaré fermement le ministre de l’intérieur