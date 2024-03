Selon une enquête réalisée par des hommes blancs et riches de 50 ans, les femmes n’ont pas besoin de droits, elles existent et c’est déjà bien

Selon ce collectif constitué d’hommes âgés, très riches et très blancs qui ont présenté leur rapport devant un parterre de journalistes, il était temps de clarifier un certain nombre de points. “Les femmes n’ont pas besoin de droits, ou tout au plus elles n’ont pas besoin de plus de droits” a ainsi déclaré le porte-parole du collectif. Selon lui, les demandes répétées des femmes pour obtenir des droits et participer aux décisions politiques créent un encombrement législatif dans plusieurs pays alors que les élus devraient travailler sur des choses plus essentielles comme une meilleure gestion des stocks options et la création de nouveaux fonds de pensions pour gérer les plus-values.

“Elles devraient vraiment être contentes d’exister” a précisé le rapporteur du collectif. “Elles demandent toujours plus : droit à l’alimentation, sécurité sociale pour tout le monde, accès à l’éducation, à l’eau, à la santé, à des revenus de base durant les 1000 premiers jours de l’enfant… tout cela fait beaucoup à la fois” a-t-il ajouté. “Moi je pense qu’elles devraient peut-être faire moins de bruits dans leur combat, ça les dessert un peu de faire autant d’agitation” témoigne un membre du collectif avant de licencier la totalité des couturières de sa société de confection pour avoir demandé le droit de partir à la retraite à 110 ans.

“Et des droits, pour quoi faire concrètement ?” ont-ils répété, craignant l’émergence d’une possible concurrence. “On sait très bien ce qui va se passer si on leur donne des droits” s’est inquiété un autre, jugeant “prématuré l’ouverture de plus de droits pour les femmes”. “Encore un peu et elles arrêteront de faire la totalité des tâches ménagères, de s’occuper seule des enfants et on devra faire notre part, c’est inadmissible” a-t-il répété avant de s’étrangler après avoir avalé une cuillère de caviar.

De son côté, l’ONG Action contre la Faim a très fermement critiqué ce rapport précisant qu’il serait quand même temps que les Etats grandissent un peu et se comportent enfin en adultes responsables, en assurant le droit à l’alimentation et à l’égalité entre les genres, des services publics abordables, accessibles et de qualité pour toutes et tous et le financement de la protection sociale universelle.

La rédaction reste optimiste : si on regarde la pyramide des âges, ces hommes blancs et riches devraient être vite remplacés par des femmes bien plus compétentes qui sauront prendre les choses en main.