À cause du krach boursier, les traders contraints de remplacer la cocaïne par du sucre glace

L’application des augmentations des taxes douanières aura fait l’effet d’une bombe sur les marchés : “Ça nous a rappelé l’instabilité de notre situation. On doit bien surveiller nos dépenses, car l’argent n’est pas éternel. Déjà qu’avec l’inflation, les prix de la drogue avaient explosé, mais là, c’est la goutte d’eau ! Donc on a décidé de remplacer la cocaïne par du sucre glace. Et certains, qui ont encore plus perdu, l’ont carrément remplacée par du sel La Baleine”, nous a déclaré un trader. Il poursuit : “Oui, j’ai voté Trump. Mais comment on aurait pu prévoir qu’un candidat fou, imprévisible et inconscient allait, une fois président, prendre des mesures folles, imprévisibles et inconscientes ?!”

D’autres réductions budgétaires à prévoir

“On a dû tout repenser ! Au-delà de la cocaïne, on a aussi remplacé nos dosettes par du café soluble, celui que les pauvres boivent sur les chantiers. Et même nos vêtements ont été impactés : beaucoup d’entre nous ont revendu leurs costumes Hugo Boss pour les remplacer par des pantalons en velours côtelé marron de seconde main. On ressemble tous à des profs d’histoire-géo maintenant…” nous a expliqué un autre de ces financiers en crise, avant de pleurer au volant d’une Citroën C1 de 2004.

En France aussi, la situation est grave, avec une chute de 12 % du CAC 40 : “On est passé de l’ambiance de Mad Men à celle de Louis la Brocante. La dernière fois qu’on avait vu un désastre de cette ampleur, c’est quand Renaud a tenté un duo sur scène avec Vianney”, nous raconte un des employés de la Bourse de Paris. Si la situation est inquiétante, elle n’est pas désespérée pour autant, comme nous l’explique un autre trader français : “Tant qu’il y aura des gens pour acheter des NFT de singe à 10 000 euros, ou des cartes Pokémon à 1 million, on sera rassurés sur le fait qu’on puisse générer de l’argent à partir de rien, comme on le fait depuis des années !”

Crédits :Bloomberg / Contributeur