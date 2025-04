Le planning des formations est déjà saturé, et les commandes continuent d’affluer. Serge, responsable du pôle formation de France Travail, se félicite d’un tel succès : “La vente de photos de pieds en ligne se développe à une vitesse exponentielle ces dernières années. Avec cette nouvelle formation, le gouvernement veut donner aux chercheurs d’emploi des perspectives d’avenir bien plus concrètes qu’avec une formation de comptable ou d’auxiliaire de crèche, qui n’intéressent plus personne aujourd’hui”.

Océane, parmi les premières inscrites à la formation, a déjà pu participer aux premières sessions et son enthousiasme en dit long : “Avec un master en philosophie, vendre des photos de mes pieds était le débouché le plus intéressant à la fin de mes études. Grâce à cette formation, j’ai pu apprendre les fondamentaux : bien cadrer les photos, trouver le bon angle de vue, travailler la luminosité, et, évidemment, quel comportement adopter si je suis sollicitée par Georges Tron”.

Pensée sur le long terme, la formation donne toutes les clés aux apprenants pour lancer leur carrière avec succès, et la faire évoluer sur le long terme. Elle intègre notamment des modules tels que “Commerce de petites culottes usagées : étude de marché et business model”, “Vendre l’eau de son bain dans le respect des règles sanitaires” et “Organiser sa retraite à Dubaï”.