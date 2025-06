“Alors, tu travailles toi le lundi de Pentecôte ? Et bien non, je suis toujours au chômage… Ah ouais désolé…” Voici un exemple typique de discussion que vous risquez d’entendre ces jours-ci. En effet, ce jour qui était férié jusqu’en 2004, est devenu une journée de solidarité pour les personnes âgées et handicapées, donc une journée de travail non rémunéré. Face au caractère quasi illégal de ce jour, et le Covid 19 ayant réduit une partie de cette population, le gouvernement a décidé d’assouplir cette règle.

Néanmoins, un consensus a eu du mal à être trouvé comme nous l’explique un représentant du gouvernement : “A la base, le Premier ministre a proposé que ce soit un jour férié pour toutes les personnes ayant les lettres B, A, Y, R, O et U dans leur nom. C’était une bonne idée, mais on a trouvé ça un peu trop restrictif, alors on a décidé d’être un peu moins restrictifs”.

Une règle qui changera chaque année

Pour ne pas que ce soit toujours les mêmes qui en profitent, les conditions pour avoir accès à ce jour férié seront évolutives : “Cette année, ça sera férié pour les prénoms qui commencent par W, mais on ne veut pas que ces personnes soient privilégiées, surtout si elles s’appellent Willy ou Wilfried, c’est trop ridicule ” nous explique un membre du gouvernement. En exclusivité, nous avons la liste des conditions pour avoir droit à ce jour férié les prochaines années : “Je peux vous dire qu’en 2026, le lundi de Pentecôte sera férié pour les personnes dont le numéro de rue est 78, en 2027, celles dont la plaque d’immatriculation comprend un B, et en 2028, les personnes ayant un tatouage de papillon sur la cheville…”

