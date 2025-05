Corrida – Par respect pour l’animal, le taureau sera finalement remplacé par un bloc de tofu

“Les défenseurs de la cause animale ont enfin eu gain de cause !” a déclaré ce matin avec fierté le ministre des sports espagnol Óscar Puente Santiago. “Plutôt que de supprimer la corrida qui est l’une de nos traditions fortes, nous avons décidé de remplacer chaque taureau Miura par un gros bloc de tofu fumé” poursuit-il, en dévoilant les images d’un cube blanchâtre et mou massé par une équipe de 40 soigneurs. Puis d’ajouter : “Alors oui, j’entends déjà les détracteurs nous dire que le spectacle sera moins impressionnant mais c’est faux. Rien que ce matin, l’un de nos toreros s’est froissé le mollet en glissant sur un bout de soja fermenté. Ça promet quand même du grand spectacle !”

Un changement minime qui ne devrait ôter en rien toute la poésie de ce spectacle traditionnel faisant la joie des petits et des grands. Comme pour les corridas classiques, le torero débutera le duel en agitant sa cape avec vigueur face au bloc de tofu mou et poreux avant de lui planter 8 pics à brochette dans le flanc, au péril de sa vie. Des gestes techniques nécessitant une précision minutieuse qui ne feront que monter en puissance puisqu’après avoir fini de lancer 34 javelots acérés dans la bête, le matador se chargera de mettre à mort le tas de soja aggloméré en lui glissant une cuitochette dans la nuque. Une démonstration de force respectueuse du produit qui se conclura comme d’habitude par le traditionnel égorgement de 80 cochons ibériques à la gloire du roi Philippe II.

Une initiative positive et bienveillante qui rayonne jusque dans l’Hexagone puisque les organisateurs d’Intervilles viennent d’annoncer à leur tour que les traditionnelles vachettes ne seront plus présentes dans la nouvelle version du jeu TV mais remplacées par des assiettes de lentilles corail.