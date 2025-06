Une abeille dévastée après avoir appris que son miel avait servi à faire des Miel Pop’s

« Je suis profondément choquée. J’ai butiné comme une dingue huit heures par jour, en sélectionnant les plus belles fleurs pour récolter le meilleur nectar… Tout ça pour finir dans des céréales ultratransformées pour des sales gosses. Pardon du jeu de mots, mais ça me fout littéralement le bourdon. » En effet, de nombreuses abeilles, qui pensaient butiner pour créer un miel artisanal de qualité, se retrouvent à travailler pour le géant de l’agroalimentaire Kellogg’s.

Une ruche divisée

La reine de la ruche refuse, elle, de se mêler de la polémique :« Je n’ai pas envie de prendre position dans ce conflit. Tout ce qui m’intéresse, c’est d’être nourrie et protégée. La destination du miel est vraiment le dernier de mes soucis », a-t-elle déclaré, manifestement plus préoccupée par son propre confort que par le sort de ses ouvrières.

Depuis qu’elles ont appris où allait le miel qu’elles produisent, certaines abeilles boycottent les fleurs de qualité et ne butinent plus que des plantes quelconques, comme des géraniums sur les rebords de fenêtres ou les jardinières municipales devant les mairies.

« C’est un peu la honte », ajoute une collègue de Billie. « J’ai des copines qui font du miel érectile, et ça cartonne. Quand elles me demandent ce que je fais, j’ai encore du mal à répondre des Miel Pop’s… Il ne manquerait plus qu’on fasse des Ricola au miel, et là, je vous assure que je me plante mon propre dard dans l’abdomen ».