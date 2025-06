Le squelette d’un homme de 35 ans retrouvé dans un homme de 35 ans

C’est une découverte macabre qui a été faite ce lundi en plein centre de St Brieuc. Alors qu’elle fait son jogging en plein cœur du Bois de Plédran, Stéphanie, 26 ans, tombe nez à nez avec les restes d’un squelette intact habilement camouflés dans Patrick, 35 ans. “Je fais mon footing tous les jours dans ce coin mais aujourd’hui j’ai décidé de couper par les sous-bois” raconte-t-elle encore sous le choc. “C’est là que je suis tombée sur un squelette parfaitement conservé caché à l’intérieur d’un homme souriant et sympathique en train de faire ses lacets.” poursuit-elle, en déglutissant avec difficulté. “J’ai eu la peur de ma vie. L’homme m’a même fait coucou. Il m’a demandé si je voulais une bouteille d’eau et un cookie. Franchement je sais pas qui a eu l’idée de cacher ces ossements à l’intérieur, mais c’est carrément tordu” conclut-elle livide avant de vomir son déjeuner sur ses chaussures.

Après une fouille minutieuse, ce sont pas moins de 206 os parmi lesquels un crâne, deux rotules ainsi que 33 vertèbres, 24 côtes, 1 sternum ou encore 56 phalanges que les équipes de la police scientifique de St Brieuc ont découvert à l’intérieur de l’homme, serveur chez Big Fernand. “Ça n’en finissait plus” commente Jean-Michel Le Gall, médecin légiste. “Le plus étrange, c’est que d’après l’expertise ADN, il semblerait que ce squelette appartienne à la personne dans laquelle il était caché. C’est à n’y rien comprendre. » poursuit-il totalement abasourdi avant d’asséner d’un air sombre “Putain de ville…” en regardant par la fenêtre.

L’affaire, déjà sordide, ne s’arrête pas là puisqu’après s’être rendus au domicile de l’homme pour annoncer son décès, ce sont pas moins de 3 squelettes dont celui d’une femme de 37 ans, d’un enfant de 5 ans et demi et d’un Golden Retriever qui ont été retrouvés à l’intérieur d’une femme de 37 ans, d’un enfant et d’un chien. Les autorités, qui privilégient la thèse d’un tueur en série, n’excluent pas que d’autres squelettes soient retrouvés prochainement. En attendant l’arrestation du coupable, la mairie de St Brieuc a enjoint la population de la ville à la plus grande prudence tout en les encourageant le plus possible à rester à l’intérieur.