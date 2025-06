75% des Français favorables à l’aide à mourir pour les personnages de « Plus belle la vie »

Un sondage IFOP pour Le Parisien révèle ce matin que 75% des Français sont favorables à l’aide à mourir pour les personnages de « Plus belle la vie ». Les principales raisons avancées par les sondés sont « le coût exorbitant des soins palliatifs pour les maintenir en vie » (32%), « leur état avéré de mort cérébrale » (28%) ou encore « la peur d’être accusé de non-assistance à personne en danger » (25%). 59% des personnes interrogées aimeraient même aider les acteurs de la série à mourir. Interrogés sur ce sondage, les producteurs de « Plus belle la vie » assurent que leurs personnages ont encore « de l’énergie à revendre », « plein de surprises à nous faire découvrir » et qu’ils peuvent « facilement tenir encore 28 saisons. »

Le droit à mourir dans la dignité

Le député Olivier Falorni (apparenté au groupe MoDem), l’un des auteurs du projet de loi sur la fin de vie, a tenu à évoquer à la suite de ce sondage « l’importance du droit à mourir dans la dignité même pour des personnages aussi insignifiants ». De son côté, Annie Vidal (Ensemble pour la République »), qui a déposé le projet de loi sur les soins palliatifs, rappelle que « certaines pathologies sont incurables » et qu’ « il ne faut pas basculer dans l’acharnement thérapeutique ». Elle ajoute : « Il est de notre devoir de venir en aide à ces personnages, tout le monde voit qu’ils souffrent.

Ce n’est pas la première fois qu’un sondage révèle le souhait de la population de se débarrasser de certains personnages de série. En 2021, déjà, un sondage dévoilait que 78% des citoyens étaient pour le rétablissement de la peine de mort pour les personnages de « Capitaine Marleau ».