Voiture – Le siège du milieu encore occupé par le membre le moins apprécié du groupe

« Disons qu’il est sympa et souvent dispo, mais c’est pas non plus lui qui va faire la différence dans la soirée… En fait, qu’il soit là ou pas, on voit pas la différence… » commente Romain, son ami de longue date. « Une place près de la fenêtre dans un voyage de 6h45 en bagnole ça se mérite. Tant qu’il n’aura pas une vraie personnalité, il restera au milieu. En fait je me demande encore pourquoi on est amis avec lui… »

Pour Hervé, c’est surtout le régime alimentaire de Dany qui pose problème : « Il est végan. On n’a rien contre ça, mais il nous emmerde tout le temps quand on fait nos courses à Auchan pour le weekend. Surtout pour son lait d’avoine. Alors oui sa place du milieu il l’a bien cherchée » Quant à Guillaume, il n’est pas tendre non plus : « Des fois, quand il a envie de pisser on s’arrête pas, il doit faire dans une bouteille ».

Il est vrai que de tous temps, il existe une hiérarchie à respecter dans les voyages en voiture : le pilote donne le cap, le copilote choisit la musique, les deux ailiers de la banquette arrière lancent les sujets de conversation, et celui du milieu subit. Si Dany n’a pas su s’imposer pour gravir ces échelons, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même.

Photo : Istock