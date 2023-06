Pour réduire son nombre d’adhérents, Pôle Emploi remplace sa musique d’attente par 1h15 de crissements de craie

C’est une méthode qui semble déjà remplir toutes ses promesses. “En à peine 15 jours, le nombre d’inscrits à Pôle Emploi a chuté de 80%.” s’est réjouit ce matin le ministre du Travail Olivier Dussopt. “C’est du jamais vu !” poursuit-il. “Pour réduire les chiffres du chômage, on cherchait à faire rentrer les chômeurs dans le monde du travail, alors qu’il suffisait tout simplement de les faire sortir de Pôle Emploi.”

Une victoire dans la lutte contre le chômage qui a tout de même fait l’objet de plusieurs ajustements. “Au départ, on pensait remplacer notre musique d’attente par le dernier album de Vianney, 2h50 de bruits de bouche ou un Best Of de Willy Rovelli” nous confie Catherine Berthaud, directrice du Pôle Emploi de Villetaneuse. “Et puis finalement, on a changé d’avis. Ce sont peut-être des chômeurs, mais ce sont aussi des êtres humains…enfin, pour la plupart.”

Une solution innovante certes, mais qui est loin de faire l’unanimité chez les demandeurs d’emploi.

“Au bout d’1h12 à saigner des tympans, mon conseiller a finalement décroché pour me proposer un job de poseur de moquette dans le Calvados” nous confie Véronique, ancienne Traffic Manager et Experte Digital Marketing chez Michel et Augustin. “J’ai immédiatement accepté. J’aurais pris n’importe quoi pour ne plus avoir à entendre ce bruit ! N’importe quoi !” hurle-t-elle avant d’éclater en sanglots.

Une mesure terriblement efficace qui a rapidement incité les services de Pôle Emploi à mettre d’autres techniques en application. Parmi celles-ci, un site intégralement rédigé en elfique, l’impossibilité de bouger sa souris de façon aléatoire ou encore l’obligation de regarder en entier le film “Garfield 2” pour pouvoir se connecter à son espace.

Photo : Istock