Boeing cesse son partenariat avec LEGO pour la construction de ses 737

C’est la fin d’un des couples les plus emblématiques qui aura fait souffler un vent de renouveau sur l’industrie aéronautique. Boeing et Lego viennent d’annoncer comme d’un accord la fin d’une collaboration de plus de dix ans. La faute à de nombreuses avaries qui ont touché ces derniers mois plusieurs appareils fabriqués à partir des petites briques et issus des usines Boeing.

Il faut dire qu’il y avait de l’eau dans de gaz, chaque partie se renvoyant la balle et la responsabilité des derniers accidents impliquant des 737. Déjà en janvier, les deux groupes se rejetaient mutuellement la faute après l’arrachage d’une porte en plein vol. Quand Dave Calhoun, PDG de Boeing, reprochait à LEGO un défaut de fabrication de ses briques, son homologue Danois Niels Christiansen le renvoyait aux défaillances de ses propres équipes lors de la lecture et de l’application des notices de montage.

Du côté des usagers, de plus en plus préoccupés par la fiabilité des appareils, on oscille entre soulagement et déception. « J’ai offert un 737 à monter soi-même à mon fils de huit ans pour Noël. Aujourd’hui, il en a seize et n’a toujours pas réussi à terminer le montage » déclare un fan de la firme LEGO qui ne cache pas son inquiétude et sa tristesse de « ne jamais voir un jour son fils aux commandes de son propre avion ».