Comment expliquer que Noël tombe si souvent le 25 décembre ? Pour le politologue Damien Poussard, il y a clairement « un manque d’inventivité des politiques » qui reflète « une vision sclérosée de la gouvernance et un pays engoncé dans ses traditions ». Certains travaux de spécialistes avancent d’autres raisons plus triviales comme la proximité avec le Black Friday ou la présence de vacances à cette période de l’année, ce qui rendrait l’organisation des fêtes plus pratique et les gueules de bois plus supportables. De nombreux Français militent pourtant pour un changement de date, comme Jérôme, de Lens : « Ça fait dix ans que je suis malade cette semaine-là, j’ai l’impression que le gouvernement le fait exprès. » Quant à Nadine, de Bordeaux, elle déplore surtout la météo en cette saison : « Noël tombe tout le temps en plein hiver alors que ce serait tellement mieux si on pouvait le fêter à la plage dans notre maison secondaire à Arcachon. Mais les gens ne pensent qu’à eux, ils sont d’un égoïsme ! »

Un président peu concerné ?

Interrogé à ce sujet, le chef de l’État a d’abord rappelé que Noël était un mot « un peu connoté » et qu’il préférait parler de « fête païenne du solstice et du soleil dans un esprit harmonieux de vivre-ensemble. » En revanche, en ce qui concerne la date, il n’a pas envisagé de changement pour le moment : « Ce n’est pas ma priorité, je vous rappelle que nous sommes en guerre ! ». Noël devrait donc, selon toute vraisemblance, avoir de nouveau lieu le 25 décembre cette année, alors même que la plupart des historiens sont incapables d’expliquer le choix de cette date. Pour le médiéviste et professeur d’université Vincent Guglielmo, « rien n’est clair, on ne sait même pas vraiment ce qu’on fête : le sapin, les cadeaux, la dinde, les discours gênants des oncles, la gastro ? Cela reste un mystère. »

Pour les adeptes du changement, il ne reste donc plus qu’à espérer que le Nouvel an ne tombe pas le soir du 31 décembre.