Société
Rouen – Arrestation du premier pull de Noël de l’année
Panique et stupeur dans une société rouennaise : un employé a été interpellé alors qu’il s’apprêtait à porter son pull de Noël un 18 Novembre
Dans l’ascenseur, plusieurs témoins affirment avoir remarqué « son petit air satisfait », celui « d’un homme sur le point de faire une énorme connerie ». C’est au moment où il a appuyé sur le bouton du 2ᵉ étage que Catherine, sa collègue, aurait aperçu dépasser de la manche de son blouson un morceau de laine rouge et verte. « Là, j’ai compris, Il allait refaire le coup de l’année dernière avec son pull de noël clignotant à la con .» raconte-t-elle
Gardant son sang-froid, Catherine a immédiatement appliqué les consignes de sécurité : ne pas agir seule et prévenir les forces de l’ordre.Quelques minutes plus tard, alors que Thierry s’apprêtait à retirer son blouson en plein open space et à une heure de pointe, la BRI a fait irruption et neutralisé l’individu, qui aurait crié « Joyeux Noël ! » au moment de son interpellation.Plusieurs employés, très choqués par l’apparition si précoce d’un pull de Noël, ont été raccompagnés à leur domicile et une cellule psychologique a été ouverte.
Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, présent sur place, a salué « le sang-froid exemplaire » de Catherine Gourdet ainsi que l’efficacité des forces de l’ordre. Il appelle la population à « la plus grande vigilance face à un phénomène qui semble, cette année encore, loin d’être un acte isolé ».
Photo : Photo de RDNE Stock project
