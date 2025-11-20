Société
Qui est Sylvain, ce voisin du 4e qui fait des travaux depuis 2012 ?
Rencontre avec l’homme qui génère 14 % du chiffre d’affaires de Castorama depuis près de 15 ans.
C’est dans son appartement couvert de bâches et de poussière que Sylvain nous reçoit, ce mardi de novembre. Comme tous les jours ou presque, le jeune homme s’affaire à la rénovation de son appartement, acheté en avril 2012. Alors qu’il avait simplement prévu de rafraîchir la salle de bain, il avoue avoir pris goût aux travaux au point de tout refaire. “J’ai déjà posé trois cuisines, dont une sur le balcon”, nous explique-t-il avec fierté.
Mais sa passion n’est pas du goût de tout le monde, à commencer par ses voisins. “Ça fait 9 ans qu’il me dit qu’il a bientôt terminé, explique Philippe, son voisin du 3ème. C’est quand il a construit son 8ème mur porteur dans le salon que j’ai compris qu’il mentait”. Chantal, sa voisine de palier, est plus positive : “depuis qu’il a arrêté d’utiliser sa perceuse entre 22h et 5h du matin, je trouve que ça va bien mieux”.
Pour vivre pleinement sa passion, Sylvain a dû abandonner son emploi d’informaticien et sa vie de famille. “Ça a été très dur, mais ma femme ne partageait pas ma passion, elle était incapable d’apprécier le bruit du marteau le dimanche à 8h du matin”. Au bout de 6 mois, sa femme le quitte pour Philippe, le voisin du 3ème. “Tous les dimanches matins quand je cloue des trucs, je pense à elle”, confie Sylvain.
Heureux malgré tout, Sylvain se console avec les petites attentions que ses voisins laissent sur sa porte : d’adorables poupées à son effigie, mystérieusement percée de plusieurs petites aiguilles.
