Il se fait radier de France Travail après avoir commandé un dessert au restaurant

Pour Jonathan, c’est la douche froide. Au chômage suite à un licenciement économique, cet ancien ingénieur en aéronautique s’était inscrit sur France Travail en mai afin de simplifier ses recherches d’emploi et percevoir une allocation le temps de rebondir. Mais en octobre dernier, tout bascule. “J’ai été au restaurant avec ma femme et mes enfants, on passait un bon moment, mon entrecôte sauce forestière était très bonne, alors j’ai voulu goûter leurs desserts”, explique le jeune homme. Grave erreur.

Si la tarte au citron meringuée se montre à la hauteur de ses attents, elle va rapidement alerter les services antifraude de France Travail, qui soupçonnent Jonathan de mener un train de vie incompatible avec son statut de chômeur. “Après vérification, il s’avère que ce monsieur a commandé le dessert le plus cher de la carte, alors qu’il aurait pu se contenter d’une boule de glace vanille. Son allocation chômage a donc été suspendue immédiatement”.

En épluchant son compte Instagram, les agents France Travail découvrent aussi que Jonathan a passé une semaine à La Rochelle l’été dernier et qu’il a loué un pédalo le 14 août. Convoqué par son conseiller, il devra répondre de ses actes sous peine de devoir rembourser les 5 mois d’allocations perçues.

En cas de récidive, Jonathan encourt une peine de prison ou l’obligation d’accepter un poste de cariste à Noeux-les-Mines.

