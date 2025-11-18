L’Église catholique s’engage à congédier ses prêtres au bout de 3 scandales sexuels

Le communiqué émis par le Vatican ce matin est historique : le Pape s’engage dès aujourd’hui à révoquer tous les prêtres impliqués dans 3 scandales sexuels au minimum. Un geste fort de la part du Souverain pontife, conscient que menacer les pêcheurs de rôtir en Enfer pour l’Éternité n’était pas suffisamment dissuasive.

Conscient du changement drastique demandé aux prêtres, ceux-ci auront droit à deux “dérapages” avant d’être définitivement exclus de l’Église, comme l’a expliqué le Pape. Une clémence relative qui permet de sévir tout en gardant quelques prêtres en poste pour assurer les messes. Pour le moment, le dispositif ne concerne pas les violences physiques : les prêtres officiant au sein des établissements scolaires ne sont donc pas inquiétés.

Inspiré par cette initiative, le Ministère de la Culture a décidé de l’adapter au secteur du cinéma afin d’éviter tout nouveau scandale. “On ne peut pas virer des monstres sacrés comme Polanski ou Depardieu car nous restons un pays de culture, mais nous nous engageons à ne plus faire d’ovation la prochaine fois qu’ils recevront un César”, affirme Rachida Dati.

Souhaitant apporter une réponse “ferme mais pas trop” aux scandales sexuels qui entachent leurs icônes, les milieux de la télévision, du sport, de la politique, de la mode ou encore de l’enseignement supérieur pourraient aussi adopter la même démarche dans les prochains jours.