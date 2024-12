Fact checking : êtes-vous vraiment tout ce que Mariah Carey veut pour Noël ?

C’est ce qu’elle prétend depuis 1994 : peu importe les cadeaux sous le sapin, et pas besoin d’accrocher sa petite chaussette devant la cheminée, puisque tout ce que Mariah Carey veut pour Noël, c’est vous (et que vous ne rentrez pas dans une petite chaussette).

Mais que vaut réellement cette promesse ? Après une longue et fastidieuse enquête menée par nos journalistes, le résultat est sans appel. Il apparaît qu’en réalité, ce que Mariah Carey souhaite plus que tout pour Noël, c’est générer 2,5 à 3 millions de royalties par an avec son fameux tube saisonnier.

Plus classique ensuite sur la liste de cadeaux souhaités par la chanteuse : on trouve des écouteurs sans fil, un coffret collector des 7 tomes d’Harry Potter ainsi qu’un air fryer, car Mariah a su rester une femme simple. Dans les faits, vous n’êtes qu’en 79ème position sur la liste de ce que la star désire le plus en cette fin d’année, péniblement coincé entre “un nouveau tapis de yoga” et “une crème hydratante pour les mains”.

Une désillusion bien amère, qui va de pair avec le fameux “manteau blanc de la nuit de Noël” chanté par Tino Rossi et dont personne n’a vu la couleur depuis 1979, réchauffement climatique oblige.

Crédits :Houston Chronicle/Hearst Newspapers /