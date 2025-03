Deux heures après sa sortie, le nouveau tube de Patrick Bruel déjà programmé sur “Nostalgie”

“Nostalgie” n’est pas coutumière du fait. La radio, spécialisée dans la diffusion des tubes de notre jeunesse, a cette fois-ci mis dans son programme une chanson moderne, qui plus est de rap, en l’occurrence le dernier tube de Patrick Bruel, intitulé « Vazy, frérot, fais pas ton relou ». Interrogé, le directeur de la station justifie son choix par la voix « très identifiable du chanteur » : « Peu importe que la chanson date d’il y a vingt ans ou d’aujourd’hui, on comprend tout de suite que c’est du Bruel donc l’auditeur n’est pas perdu, il se sent toujours sur Nostalgie. » Le chanteur, lui, n’en revient toujours pas : « Ça fait bizarre de programmer ça sur Nostalgie alors que c’est un rap hyper moderne avec un langage de djeuns, on a vraiment l’impression que ça vient direct de la street ! ».

Une bonne promo

Le texte, et particulièrement le refrain, a pourtant laissé perplexes de nombreux rappeurs qui l’estiment totalement décalé par rapport au langage actuel : « En vrai j’suis trop chanmax/ Même quand c’est tendax. C’est trop d’la balle, j’ai le swag/ Si t’as les glandes, j’sors mon schlag ». Patrick Bruel balaie ces critiques « de jaloux qui ont la rage de voir qu’un homme de plus de 65 ans est encore dans le coup ». Il a également choisi de se réjouir de ce coup de pub : « Tout ça, ça fait parler, c’est une bonne promo, j’espère que ça me permettra de passer aux enfants de la télé. » Puis de conclure : « Je vous laisse, j’ai un bracelet brésilien à faire et les jeux de 20 heures vont bientôt commencer. »

