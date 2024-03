Il fait un bilan sanguin et découvre qu’il est fan de Trois Cafés Gourmands

“C’est à n’y rien comprendre, il n’y a pas d’antécédents dans ma famille, je fais très attention à ce que j’écoute sur les plateformes, je n’allume jamais RFM et je ne suis allé qu’une fois en Corrèze quand j’avais 12 ans…” se lamente le jeune homme en contemplant ses résultats. “On pense que ça n’arrive qu’aux autres et un jour ça vous tombe dessus comme ça…”

Même son de cloche du côté de ses amis qui déplorent l’injustice de la situation. “Amaury a toujours eu une hygiène impeccable en matière de goûts. Parfois il regarde même Arte !” se désole sa voisine Aurélia. “ Bien sûr il a déjà tapé du pied sur “À nos souvenirs” et fredonné le refrain de “On t’emmène” mais de là à être fan… Quand on pense qu’il y a des gens qui streame toute l’année La Rue Kétanou et qui s’en sortent sans le moindre bobo, c’est franchement injuste”, ajoute Aurélia.

Arrêté par la médecine du travail, le jeune homme a été placé en quarantaine à la Pitié-Salpêtrière afin de s’assurer qu’il ne contamine aucun membre de son collègue ou pire que sa maladie n’atteigne le stade supérieur : l’achat de places de concert pour voir le groupe au Zénith.