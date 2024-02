C’est la fin d’un cauchemar pour plus de 70 millions d’utilisateurs. 2 ans de prison ferme et 75 000€ d’amende, voilà la peine requise contre la chouette de Duolingo au terme d’un procès mouvementé qui aura duré près de 8 heures. Pour Valentin, 28 ans, présent à l’audience ce jour-là, c’est une véritable libération. “Je n’arrive pas à y croire ! Ça y est c’est terminé ! C’est enfin terminé !” s’écrie-t-il les joues couvertes de larmes. “Justice a été rendue ! Ça ne réparera peut être pas ce qui nous a été fait mais comme on dit en italien : No…Non mettere le…los…je…non je sais plus.”

Un harcèlement ciblé et méthodique dont a également fait les frais Caroline, 19 ans. “Ça a commencé avec un message tout simple. « Caroline, rejoignez Duo pour votre session d’espagnol hebdomadaire »”. raconte-t-elle encore sous le choc. “Puis très vite, elle a commencé à compter les jours où l’on ne se voyait pas : « Ça fait 2 jours, 3 jours, 4 jours… ». Au bout de plusieurs mois, elle est même passée au chantage affectif” poursuit-elle, en montrant un message avec écrit « You make Duo sad… » agrémenté d’un emoji tristoune et d’un autre où l’on peut lire « Duo sait où tu vis… » écrit en lettres de sang sur un sac poubelle.

Un procès mouvementé pendant lequel ladite chouette essaiera de soudoyer les juges en leur proposant des coffres de gemmes en échange de défis amusants comme « détruire les preuves », « ne pas croire un mot des témoins » ou simplement « passer l’éponge ».

Une ultime tentative de contact qui se soldera par un échec puisqu’une fois la sentence énoncée, c’est entravée par près de 6 policiers qu’elle se fera escorter vers sa cellule en hurlant “C’est une erreur, je suis innocente !” dans plus de 40 langues.