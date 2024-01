Le livre sur sa table de chevet est le même depuis six mois

« J’adore lire, ça fait partie de mes passions ! » nous confie Sarah autour d’un verre de prosecco. Cette chargée de communication parisienne est une littéraire dans l’âme, en témoigne son parcours : « J’ai fait une Terminale L, et j’ai eu 12 au bac en Lettres » précise-t-elle, enthousiaste. Pourtant, concernant les livres qu’elle a lus jusqu’au bout, Sarah se fait plus vague : « Il y a déjà la saga Harry Potter, j’avais adoré… Et puis, il y a « Paris est une fête » que j’avais lu fin 2015. Ah non pardon, je l’avais juste acheté. » En creusant, il s’avère que 90% de la bibliothèque de Sarah H. est remplie de livres seulement achetés dans des librairies-salons de thé.

A propos de « La Promesse de l’Aube », Sarah finit par avouer la triste vérité : « A chaque fois que je recommence à lire ce livre, je pense un peu à autre chose et souvent je reçois un message. Alors je prends mon téléphone pour regarder mes notifs, et scroller un peu sur TikTok. Je commence à regarder 5-6 vidéos, puis j’en regarde 600 et je m’endors vers 3 heures du mat’. Alors je suis trop fatiguée pour reprendre la lecture. Voilà vous savez tout ». Sarah se met alors à sangloter en se traitant de tous les noms. C’est avec le sentiment du devoir accompli que nous décidons de partir en lui laissant le soin de payer l’addition.