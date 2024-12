Dans une tribune, 100 lutins dénoncent l’invisibilisation de la Mère Noël

« Il est temps de mettre fin au patriarcat systémique de la Laponie ». C’est par ces mots que débute la tribune signée par 100 lutins et qui dénonce l’inégalité de traitement entre le Père Noël et son épouse. « Chaque année, les médias nous abreuvent des exploits du Père Noël comme s’il était le seul à travailler alors que sa femme fait quasiment tout : c’est elle qui prépare son itinéraire, remet son GPS à jour et assure la majorité des tâches ménagères », poursuit le texte. Puis d’ajouter : « Si on compare leur salaire, on constate que la Mère Noël travaille gratuitement dès le 10 décembre. C’est inadmissible, il faudrait que son salaire soit équivalent à celui de son mari voire supérieur si l’on tient compte du « care ». »

Des stéréotypes sexistes à combattre

La tribune ne se contente pas de revendiquer davantage de visibilité et d’argent pour la Mère Noël, elle critique également la reproduction de schémas conservateurs charriant des stéréotypes sexistes. « Pourquoi est-ce encore l’homme qui conduit ? se demandent les lutins. La Mère Noël est une parfaite pilote et les rennes lui obéissent au doigt et à l’œil. Il faut en finir avec cette distribution genrée des rôles. » De même, ils dénoncent la « différence de représentation du couple dans les calendriers de l’Avent avec une mise en avant systématique du vieux mâle blanc. » Enfin, la pénétration des cheminées par le Père Noël est selon les lutins « un odieux fantasme qui ne dit pas son nom mais qui contribue à la perpétuation de la culture du viol ».