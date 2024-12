Pourquoi votre ami expert en crypto est toujours locataire d’un studio ?

Depuis quelques années, la crypto-monnaie est devenue un phénomène viral et de nombreuses personnes misent beaucoup dessus pour s’enrichir. Un de vos amis, Sam, 27 ans et un BTS MUC en poche depuis 5 ans (il a redoublé 2 fois), tente régulièrement de vous convaincre de l’intérêt de la crypto : “Non mais sérieux bro, en ce moment, ne pas investir dans l’Arbitrum ou dans le Floki, c’est comme connaître le résultat du prochain tirage du loto, mais refuser d’y jouer”, vous répète-t-il pendant sa “pause déj” avant de retourner à son poste de “conseiller pôle robot ménager” chez Darty.

On ne fait pas d’omelette sans casser des PEL

Effectivement, on pourrait croire que sa belle montre a été achetée grâce aux recettes liées à la crypto, mais en creusant un peu, on s’aperçoit que c’est surtout grâce à l’argent offert par sa grand-mère à Noël dernier. “Évidemment que ce n’est pas une science exacte, il y a des hauts et des bas, mais globalement ça reste hyperrentable” dit-il, avant que vous voyiez son solde négatif de 1710€ sur une de ses 13 applis de crypto. “J’ai eu quelques coups durs, mais c’est surtout un manque de chance. Là j’ai eu un tuyau d’un mec qui s’y connaît bien, et en plus il a été condamné que 3 fois pour escroquerie, c’est une valeur sûre”.

C’est certainement un hasard si ce même ami vous avait encouragé il y a quelques années à vous mettre à fond dans les paris sportifs : “Moi je mise sur le championnat de cricket Indonésien, c’est une valeur sûre avec des super cotes” disait-il, avant de découvrir que tout était totalement corrompu et de perdre 800 euros en 3 paris. Heureusement cette fois, il est en vain et devrait bientôt toucher une coquette somme à investir : “Il y a un prince Nigérian qui m’a contacté pour que je l’aide, et en contrepartie, il va me donner 100 000 euros ! Quand j’aurai investi tout ça en crypto, je vais être le nouveau Elon Musk” vous dit-il avant de fumer un mégot qu’il a ramassé par terre.