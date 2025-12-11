TotalEnergies sacrifie 32 orangs-outans pour fêter ses excellents résultats

Malgré un début d’année poussif et un contexte géopolitique contrariant, TotalÉnergies enregistre cette année encore des bénéfices records. “Nous dédions cette belle réussite à nos collaborateurs partout dans le monde, mais aussi aux politiques environnementales inconsistantes qui permettent aux énergies fossiles de prospérer, année après année”, a déclaré Patrick Pouyanné, visiblement ému.

Après avoir hésité à redistribuer une partie des bénéfices aux salariés, le patron de Total a finalement décidé de célébrer ce beau succès avec une fête mémorable, mêlant fontaines de pétrole et jets privés offerts aux convives. Le temps fort de la soirée était évidemment le feu d’artifice tiré directement au cœur de la forêt amazonienne, tuant 32 orangs-outans dans une débauche de couleurs éclatantes et de féerie.

“J’ai adoré, et c’est un bel hommage à la forêt Amazonienne et à la nature en général, qui nous donne tant”, s’extasie un cadre de l’entreprise, emplit d’humilité. Un spectacle également apprécié par son épouse, “beaucoup plus gracieux que le spectacle de lancer de couteaux avec des gorilles du Congo proposé l’année dernière”, selon elle.

Accusé de détruire l’écosystème par les écologistes, Patrick Pouyanné a assuré que le spectacle de l’année prochaine mettrait en scène un lâcher de militants Greenpeace au-dessus de l’Etna.

Crédits : Bloomberg via GettyImages